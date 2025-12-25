トラビス・ケルシー、テイラー・スウィフトに一番喜ばれたプレゼントを明かす
テイラー・スウィフトと今年8月に婚約を発表したNFLのスター選手トラビス・ケルシー。兄ジェイソン・ケルシーとホストを務めるポッドキャスト『New Heights（原題）』で、テイラーに喜ばれたプレゼントを明かした。
【写真】テイラーの左手薬指に輝く大粒ダイヤ
クリスマスを前に、トラビスはジェイソンの妻カイリーとともに、プレゼント選びに悩む視聴者へのアドバイスを送った。衣類はどう？ 健康グッズは？ ジュエリーは？ と議論を重ね、「キッチンアイテムはどうだろう」という話になった時、トラビスが「テイラーに贈ったプレゼントの中で、一番気に入ってくれたのはパンのスライサーだよ」と明かした。
手芸やお菓子作りなど、古風な趣味を持つことで知られるテイラーだが、最近は天然酵母の伝統的なパン種を使うサワードゥブレッド作りに凝っていることを明かしている。トラビスはパンのスライサーを選んだ理由について、「彼女はサワードゥブレッドを作り続けているから」と語り、「サワードゥは最高の腸活食品だよ。テイ、愛してる」と堂々コメント。ジェイソンも、「いいね！作り立てのパンを切るのは難しいから、スライサーはうれしいね」と賛同した。
2023年に交際をスタートしたトラビスとテイラーは、今年8月26日にインスタグラムにて自宅庭で撮影したとロマンティックなプロポーズ写真を公開。「皆の英語の先生と体育の先生が結婚します」と婚約を発表した。
プロポーズは、テイラーが『New Heights（原題）』に初出演した後に、トラビスの自宅の庭で行われたことが明らかになっている。なお、2人の挙式は、テイラーが毎年独立記念日のパーティーを開催するロードアイランド州の豪邸で行われるとみられていたが、会場を移し、より大規模に行われる可能性もあると報じられている。
【写真】テイラーの左手薬指に輝く大粒ダイヤ
クリスマスを前に、トラビスはジェイソンの妻カイリーとともに、プレゼント選びに悩む視聴者へのアドバイスを送った。衣類はどう？ 健康グッズは？ ジュエリーは？ と議論を重ね、「キッチンアイテムはどうだろう」という話になった時、トラビスが「テイラーに贈ったプレゼントの中で、一番気に入ってくれたのはパンのスライサーだよ」と明かした。
2023年に交際をスタートしたトラビスとテイラーは、今年8月26日にインスタグラムにて自宅庭で撮影したとロマンティックなプロポーズ写真を公開。「皆の英語の先生と体育の先生が結婚します」と婚約を発表した。
プロポーズは、テイラーが『New Heights（原題）』に初出演した後に、トラビスの自宅の庭で行われたことが明らかになっている。なお、2人の挙式は、テイラーが毎年独立記念日のパーティーを開催するロードアイランド州の豪邸で行われるとみられていたが、会場を移し、より大規模に行われる可能性もあると報じられている。