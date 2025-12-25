元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。ゲストコメンテーターとして出演の元外相・田中真紀子氏の発言に反論する一幕があった。

就任２か月となる高市早苗首相について聞かれた田中氏が「この方、意外とね。なられた時も総理に手を上げられた時に『なんで、このおばちゃん、手を上げたのかいな？』って思いましたよ。高市さんには取り巻きの議員だとか仲間とか（いない）…」と毒舌を全開にすると、橋下氏は「高市さんの政権、ものすごいチームで機能し始めてますよ。補正予算なんて、少数与党でよく、あれを通して。しかも片山さつきさん、財務大臣で今までの歴代の自民党ができないような予算の編成をやってるんですよ」と反論。

「もちろん、高市さん、僕が聞くところでは外でご飯を食べることは控えてますけど、ものすごい勉強されて、官僚たちとも議論しながら、自分の仲間とは電話で連絡を取っている。まさに今までの永田町の飲み食いのスタイルよりも高市スタイルの方が大賛成ですね」と続けると「そういうところに若い人たちが支持をしているところがある」と話した。

ここで田中氏は「１２２兆円っていう今回の予算、これは大変、ケタが大きいですよね。国債の発行だって２９兆円もやってますよね。こういう財源をあまり考えないで、どんどん支出を増やしていくと。迎合主義っていうと簡単過ぎるかも知れませんが、こういうことを許してるってのは周りに人がいないんですよ」と反論すると「（自身の意見に）そうじゃないっていうような政治家とか、役人とか、財界人なんですね。ちゃんと（意見を）聞いて、アクセルとブレーキ、バランスを取る政治をやってくれという人がいないから、このまま（予算案が）通っちゃう。これを通す雰囲気が今の政権にあるというのが私は問題だと思ってます」と続けていた。