「コスパ重視」の寒さ対策 →【ハニーズ】へ！ 大人が似合う♡「ファッション小物」

「あたたかくしたいけど、防寒アイテムにあまりお金はかけたくない……」という大人に心強いのが、コーデの雰囲気を崩さずに防寒できそうで、お財布にやさしい【ハニーズ】のファッション小物。寒さ対策がしっかりできそうなうえ、きれいめコーデにもなじみそうなデザインがそろっています。今回は「コスパ重視」で冬を乗り切りたい大人世代におすすめの、あったか小物をご紹介します。

指先まであったか可愛いムートン風2WAY手袋

【ハニーズ】「フェイクムートン手袋」\1,980（税込）

手首をふんわり包み込むようにフェイクファーがあしらわれた、ムートン風デザインの手袋。内側はボア素材になっていて、見た目もつけ心地もあたたかそう。抗菌防臭と吸湿発熱の機能付きで、冷え込みが気になる季節の心強い味方になりそう。ミトンとして指先まで覆っても、フィンガーレスにしてスマホ操作しながら使ってもOKな2WAY仕様だから、通勤にもお買い物にも幅広く活躍してくれそうです。

もこもこ質感が可愛いコンパクトにしまえるイヤーマフ

【ハニーズ】「たためるイヤーマフラー」\1,480（税込）

ふんわりボリュームのあるもこもこデザインが印象的なイヤーマフは、つけるだけで冬コーデにほっこり感をプラスしてくれそう。フェイクファー素材なので、耳あたりがやわらかそうなうえ、冷たい風からしっかり守ってくれそうです。サイドに入った小さなロゴプレートが、さりげないアクセントになっているのもポイント。使わないときはコンパクトに折りたたんでバッグに忍ばせておける、優秀防寒アイテムです。

太フリンジでぐっと華やか！ やさしいチェック柄マフラー

【ハニーズ】「太フリンジマフラー・柄」\1,980（税込）

存在感のある太フリンジがポイントのマフラーは、シンプルなコーデにさらっと巻くだけでアクセントになりそうなアイテム。やさしげな雰囲気のチェック柄だから、40・50代の大人でも取り入れやすく、顔まわりをふんわり明るく見せてくれそうです。起毛感のある素材で首元もしっかりあたたかそうで、デイリーの防寒とおしゃれ見えをどちらも叶えてくれるかも。

ふわっとブークレが大人可愛いシンプルニット帽

【ハニーズ】「ブークレニット帽」\1,280（税込）

もこもことした表面感がかわいいブークレ素材のニット帽は、かぶるだけでほんのりやわらかい雰囲気をプラスしてくれそうなアイテム。リブ編みのシンプルなデザインだから主張しすぎず、ダウンやコートなど手持ちのアウターとも合わせやすそうです。全5色と豊富なカラーバリエーションで、コーデに合わせて選べるのもうれしいポイント。手軽に防寒できてちょっとしたおしゃれ見えも狙える、コスパ優秀あったか小物です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

