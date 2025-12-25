情報通信の株式会社インテージ（本社：東京・千代田区）は２５日、全国の１５〜７９歳の男女５０００人を対象に実施した「年末年始」に関する調査結果を公開。年末年始の予定は「予定なし」が増加して６割超に達したことが分かった。

主な結果は以下の通り。

【年末年始の帰省や旅行の予定】

・国内旅行（日帰り）：５．１％

・国内旅行（１泊以上）：８．８％

・海外旅行：０．８％

・実家への帰省：１４．４％

・旅行や帰省の予定はない：６０．２％

同社は「今年の年末年始は『旅行や帰省の予定はない』が６０．２％と、昨年（５６．４％）に比べて３．８ポイント増加しました。直近のハロウィーンやクリスマスの調査でも、物価高の影響もあり予定がない人が軒並み増えていましたが、その傾向は年末年始の過ごし方にも表れていました。昨年伸びた海外旅行も０．５ポイント減少の０．８％と一昨年並みに。一方で国内旅行は日帰りを中心に微増と、行動をするにも安近短傾向が見られました」としている。

さらに同社は「そして、注目したいのが実家への帰省です。全体ではここ２年間で４．１ポイント減少し１４．４％になりました。年代別に見ると、６０代以外のすべての年代で減少。特に２０〜５０代での減少が顕著でした。３０代は、２０２３年と比べると１０ポイントに迫る減少幅で、子育て世代を中心に物価高が帰省にまで影響を与えているかもしれない実態が見えてきました」と物価高の影響が年末年始の行動に影響していると分析した。