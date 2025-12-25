ソロプロジェクト・Superfly名義で活動する歌手・越智志帆(41)が22日、自身のインスタグラムを更新し、歌手・大塚愛(42)との2ショットを公開した。



「先日、先日、グリーンアップルさんのドームツアーにお邪魔しました。」とコメント。12月15、16、19、20日に開催されたMrs. GREEN APPLEの東京ドーム公演に訪れたことを伝えた。越智は20日の公演に招待されていた。「壮大な世界観の中に誘ってもらって、東京ドームでも日本でもどこでもない空間にいる感じがしたなぁ。ありがとうございました。」と感謝を伝えた。



さらに「終演後、美しい方に再会!」と報告。「大塚愛さま、すごく久しぶりに会えて嬉しかった」と涙の顔文字を添えて喜んだ。大塚との2ショットも掲載し「何回綺麗って言っただろうっていうくらい、綺麗 を連発してしまった。」と愛を爆発させていた。



大塚も自身のインスタグラムに同じ画像を掲載し「久々に志帆ちゃんに会えた」と嬉しそうに報告していた。



ミセスのドーム公演の舞台裏で実現していた平成から活躍する歌姫同士の2ショットにファンも感激。「またすごいツーショット おふたりはいつまでも可愛いですな」「ええー!だいすきなお2人ー」「おふたりとも綺麗 そして可愛いです♥」と盛り上がった。「ミセスじゃなく、今も変わらずグリーンアップルさん呼びなのが本当に可愛い」というツッコミもあった。



（よろず～ニュース編集部）