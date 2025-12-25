シェラトングランドホテル広島にて、苺とチョコレートの多彩な味わいが楽しめる、華やかな冬のスイーツブッフェ「ストロベリー with チョコレート」を開催。

甘酸っぱい苺と濃厚チョコレートが織りなす、褒美スイーツの競演を、期間中毎日楽しめます！

料金：1人 4,050円（税・サ込）／子供（4〜12歳）2,025円（税・サ込）／幼児（3歳以下）無料

開催期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）、2026年1月5日（月）〜2月15日（日）期間中、毎日開催

営業時間：3:00 p.m.〜4:30 p.m.

開催場所：ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

予約・問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）、Web

シェラトングランドホテル広島にて、スイーツブッフェ「Strawberry with Chocolate（ストロベリーwith チョコレート）」を開催。

ロビー階(L)ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、苺とチョコレートのスイーツブッフェが楽しめます☆

「ストロベリー」と「チョコレート」をテーマに、甘酸っぱさとカカオのコクを掛け合わせた、多彩なスイーツが目白押し！

層の重なりや食感、味わいの変化を楽しめるケーキや、ボリューム感のあるスペシャルデザートなども用意されます。

どのスイーツも、見た目の華やかさはもちろん、素材の組み合わせにもこだわったラインナップ。

日常から少し離れて楽しむ“ご褒美スイーツ”として、心満たされるひとときを演出してくれます。

シェラトングランドホテル広島のパティシエによる、こだわりが詰まったスイーツブッフェから、おすすめスイーツを紹介します！

ストロベリーカシスショコラバニーユ

ストロベリージュレ・ストロベリームース・カシスクリーム・チョコレートムースを重ねた、奥行きのある味わいのケーキ。

苺の甘酸っぱさにカシスの華やかな酸味と、チョコレートのコクが寄り添います。

バニラのやさしい余韻が全体をまとめ、大人の味わいに仕上げられたスイーツです☆

ストロベリーミルクオペラ

チョコレートスポンジにミルクチョコレートのガナッシュと、北海道産牛乳を使用したミルキーなムースを重ねた一品。

なめらかな口どけのムースが、チョコレートの豊かな風味を引き立て、苺のアクセントとともにバランスの取れた味わいが楽しめます☆

スペシャルデザート

パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げる、スペシャルデザートにも注目。

スペシャルデザートには、層の重なりや素材の組み合わせにこだわったパフェが登場します。

見た目の華やかさと食べ応えを兼ね備え、毎回好評の人気メニュー。

2025年12月・2026年1月と2026年2月で内容が変わり、それぞれ異なる味わいを楽しめるのも魅力のひとつです！

【2025年12月・2026年1月】ストロベリーチョコレート もりもりミルフィーユパフェ

ホワイトチョコレートムースを忍ばせたグラスに、カスタードクリームと生クリームを重ねたミルフィーユを贅沢にトッピング。

食べ進めるごとに味わいと食感が変化し、ストロベリーとチョコレートの多彩な表情を楽しめる、満足感あふれるパフェです☆

【2026年2月】平飼い卵のガトーショコラ ストロベリーパフェ

平飼い卵を使用した濃厚なガトーショコラに甘酸っぱいストロベリー、なめらかなチョコレートガナッシュ、サクサクとしたクランチを組み合わせたパフェ。

素材の味わいを活かした奥深いコクと、心地よい食感のコントラストが楽しめる一品です！

ウエルカムスイーツ

メニュー：

本日のおすすめイチゴストロベリータルトストロベリーハートクッキーサンドショコラブラックセサミストロベリーチョコレート

スイーツブッフェ「ストロベリー with チョコレート」では、エグゼクティブペストリーシェフ 中川 新が手がけた5種の「ウエルカムスイーツ」がゲストをお出迎え。

ホテルパティシエオリジナルのウエルカムスイーツでしか味わえない、特別なメニューが用意されます☆

平日限定｜グループ利用でお得なWeb割引

予約期間：2026年1月5日（月）〜2月13日（金）※平日のみ対象

※大人4名以上のグループ利用に限定

※各種割引・優待との併用はできません

2026年1月5日〜2月13日の期間、Web予約（TableCheck）からの予約に限り、大人4名以上で利用の場合にお得な割引を適用。

通常料金4,050円のところ、1人3,150円で利用できます。

家族や友人同士でのお集まりに、シェラトングランドホテル広島のスイーツブッフェをお得に楽しめる割引です☆

甘酸っぱい苺と濃厚チョコレートが織りなす、ご褒美スイーツの競演。

シェラトングランドホテル広島の「ストロベリー with チョコレート」は、2025年12月26日〜12月31日・2026年1月5日〜2月15日まで開催です！

