アロフト大阪堂島にて、期間限定の「和心（わごころ）」アフタヌーンティーを開催。

和の美意識と心をテーマにしたスイーツとセイボリーを楽しめます！

アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー

期間：2026年1月1日（月）〜3月31日（火）

スイーツ：ストロベリータルト、三色団子、ミルフィーユ、フルーツ大福、和風パンナコッタ、自家製ミニドーナツ

セイボリー：「どら焼き」三層の和風パンケーキ、生春巻き、コーンブレッド

予約：Webサイト

アロフト大阪堂島に、和の美意識と心をテーマにした期間限定アフタヌーンティー「和心（わごころ）」 が登場。

日本らしさと“心”を大切にしたコンセプトのもと、親しみのある和の要素を現代的にアレンジした、スイーツとセイボリーのバランスが楽しめます☆

アロフト大阪堂島ならではのカジュアルで洗練された空間の中で、気軽に楽しめるスタイルのアフタヌーンティーです。

音楽とアートが響き合うアロフトならではのスタイリッシュな空間で、和の心を感じる期間限定アフタヌーンティー「和心（わごころ）」を心ゆくまで堪能。

日本のエッセンスを取り入れた彩り豊かなメニューとともに、贅沢な午後のひとときを届けるメニューばかりです！

アフタヌーンティー

料金：5,900円

紅茶やコーヒーとともに、和の心を感じるスイーツとセイボリーを気軽に楽しめる期間限定プラン。

伝統と遊び心を融合させたラインアップは、友人同士のティータイムや週末のリラックスしたひととき、都会の中での小さなご褒美時間にぴったりです。

期間限定ならではの特別な味わいを楽しめます☆

アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン

料金：7,000円

爽やかなスパークリングワインを添えたプラン。

華やかなティータイムを、より一層特別に彩ります！

アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス

料金：8,600円

世界的に愛される「ヴーヴ・クリコ」のシャンパンとともに楽しめる、プレミアムなプランも展開。

贅沢でエレガントなアフタヌーンティーを堪能できます☆

ノンアルコールで楽しむ・アフタヌーンティー

料金：6,900円

アルコールが苦手な人・飲めない人にもおすすめな、ノンアルコールのモクテルでアフタヌーンティーを楽しめるプラン。

ノンアルコールのモクテルと、彩り豊かで上質なスイーツ＆セイボリーを楽しめる、洗練されたアフタヌーンティープランです！

和の要素を現代的にアレンジした、スイーツとセイボリーを楽しめるアフタヌーンティー。

アロフト大阪堂島の「和心（わごころ）」アフタヌーンティーは、2026年1月1日〜3月31日まで提供です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和の要素を現代的にアレンジしたスイーツ＆セイボリー！アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー appeared first on Dtimes.