和の要素を現代的にアレンジしたスイーツ＆セイボリー！アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー
アロフト大阪堂島にて、期間限定の「和心（わごころ）」アフタヌーンティーを開催。
和の美意識と心をテーマにしたスイーツとセイボリーを楽しめます！
アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー
期間：2026年1月1日（月）〜3月31日（火）
スイーツ：ストロベリータルト、三色団子、ミルフィーユ、フルーツ大福、和風パンナコッタ、自家製ミニドーナツ
セイボリー：「どら焼き」三層の和風パンケーキ、生春巻き、コーンブレッド
予約：Webサイト
アロフト大阪堂島に、和の美意識と心をテーマにした期間限定アフタヌーンティー「和心（わごころ）」 が登場。
日本らしさと“心”を大切にしたコンセプトのもと、親しみのある和の要素を現代的にアレンジした、スイーツとセイボリーのバランスが楽しめます☆
アロフト大阪堂島ならではのカジュアルで洗練された空間の中で、気軽に楽しめるスタイルのアフタヌーンティーです。
音楽とアートが響き合うアロフトならではのスタイリッシュな空間で、和の心を感じる期間限定アフタヌーンティー「和心（わごころ）」を心ゆくまで堪能。
日本のエッセンスを取り入れた彩り豊かなメニューとともに、贅沢な午後のひとときを届けるメニューばかりです！
アフタヌーンティー
料金：5,900円
紅茶やコーヒーとともに、和の心を感じるスイーツとセイボリーを気軽に楽しめる期間限定プラン。
伝統と遊び心を融合させたラインアップは、友人同士のティータイムや週末のリラックスしたひととき、都会の中での小さなご褒美時間にぴったりです。
期間限定ならではの特別な味わいを楽しめます☆
アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン
料金：7,000円
爽やかなスパークリングワインを添えたプラン。
華やかなティータイムを、より一層特別に彩ります！
アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス
料金：8,600円
世界的に愛される「ヴーヴ・クリコ」のシャンパンとともに楽しめる、プレミアムなプランも展開。
贅沢でエレガントなアフタヌーンティーを堪能できます☆
ノンアルコールで楽しむ・アフタヌーンティー
料金：6,900円
アルコールが苦手な人・飲めない人にもおすすめな、ノンアルコールのモクテルでアフタヌーンティーを楽しめるプラン。
ノンアルコールのモクテルと、彩り豊かで上質なスイーツ＆セイボリーを楽しめる、洗練されたアフタヌーンティープランです！
和の要素を現代的にアレンジした、スイーツとセイボリーを楽しめるアフタヌーンティー。
アロフト大阪堂島の「和心（わごころ）」アフタヌーンティーは、2026年1月1日〜3月31日まで提供です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 和の要素を現代的にアレンジしたスイーツ＆セイボリー！アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー appeared first on Dtimes.