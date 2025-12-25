今年10月、26年前に高羽奈美子さん（当時32歳）を愛知県名古屋市で殺害したとして安福久美子容疑者（69）が逮捕された。被害者の夫である悟さんが、事件当日の記憶を振り返る。

「奥さんが倒れてる」と連絡

事件が起きた99年11月13日。午前9時頃に仕事に向かう悟さんを送り出した奈美子さんは、午前11時頃、2歳の航平さんを連れて近所の病院へ。その後、目撃証言はないが、正午から午後1時の間が、犯行時間だったと見られている。



26年前に殺害された高羽奈美子さんの夫の悟さん（筆者撮影）

午後2時頃、大家が家で採れた柿を届けようと201号室を訪ね、無施錠だったことから室内を見たところ、血だらけの奈美子さんを発見。119番通報したというのが、判明している一連の流れだ。

悟さんが当日の状況を振り返る。

「その日僕は、家から車で10分とかからない、北区にあるマンションのモデルルームにいました。午後2時半頃ですが、我が家の斜め上の階にいる、奈美子のママ友から連絡があったんです。たまたま僕はトイレかどこかにいたんですけど、戻ってきたら、いま、高羽さんの奥さんのお知り合いから、奥さんが倒れてるんで、すぐに帰ってきてって連絡がありましたと言われ、取るものも取りあえず帰りました」

事態を飲み込めなかった悟さん

事件に巻き込まれたとの説明は、一切なかったという。

「最初は吐血して倒れてるって話でした。で、部屋に行ったら玄関から血がいっぱいあって、警察はまだ来ていない。救急隊員だけ。彼らの靴で玄関先が埋まっていました。みんなの靴の間に自分の靴を入れて、奈美子のところを見に行ったら、すごい大量の血が胸の下にあったんで、吐血して死ぬということは、すごい血を吐くんだなと思って、全然殺人事件だとは思わなかった」

このように書くと、当時の悟さんが落ち着いていたかのように感じるかもしれない。だが、続く私とのやり取りからは、彼がいかにショックを受け、呆然自失だったかが窺える。

「救急隊の人から、鑑識を呼ぶんでって言われて、それから、誰もこういう風で亡くなったとか言ってくれないんで、ある人を呼び止めたんですよ。で、『どうなってるんですか』って言ったら、『首を切られてる』って言うもんですから……」

――その救急隊員の人がですか？

「いや、鑑識の人が。もうそのときは救急隊員はみんな引き揚げて、鑑識の人が来てて、そう言われるんで。それでも殺人事件ということが分からなくて、『首を切られてるってどういうことですか』と聞いたら、向こうの方が困った表情をして、『それは自分で切ったかもしれないし、人に切られたかもしれない』って言われて、あ、これは殺人事件なんだと、そこでやっと気がついたんですね」

なお、大家が奈美子さんの遺体を発見した際、航平さんは台所の椅子に座り、車のおもちゃで遊んでいたという。そこで大家は、彼を上階の奈美子さんのママ友に預けている。

殺人事件と断定した愛知県警は、西署に捜査本部を設置した。

犯行時、犯人は自分の手を切ったようで、血痕は玄関内に留まらず、表の廊下や階段を伝って、現場から約500メートル離れた公園まで点々と続いていた。公園の手洗い場には血を洗った痕跡が残っており、後に公表された犯人の似顔絵は、そこでの目撃証言により作成されている。

初動捜査のミス

犯人の血痕や靴跡、目撃証言などの証拠が数多く残っていたことから、解決を楽観視していたのだろうか。初動現場ではミスも起きていた。愛知県警を担当するA記者は明かす。

「血痕が多量にあったので、警察犬を使うなどして犯人の足どり捜査をやっていたんですけど、事件を知ったマスコミが集まり始めたので中断したんです。そうしたら翌々日に雨が降って、痕跡が流れてしまった。だから、公園の手洗い場から数百メートル以降の、犯人の足どりが辿れませんでした」

