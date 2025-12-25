ＮＨＫ「あさイチ」が２４日放送され、料理コーナーに登場した俳優に、出演者からも、ＳＮＳ上でも驚きの声があがった。

寺田心（１７）がエプロン姿で登場すると、博多華丸・大吉の大吉が「めっちゃ（体が）分厚くなってて…」、華丸も「ほんとに大きゅう（大きく）なったね！」と驚き。寺田は「身長も伸びましたし、体重も今年（１年）で１０キロ以上増えてるので」と明かし、スタジオは「へえ〜っ？！」と驚きの声があがった。

寺田は「ウェートしてて、週５、６回、部位分けて」と話し、「今、増量期で。来年高校生フィジークみたいなのに出たいな、と思ってて」と打ち明けた。料理中、華丸と並ぶと身長も体格も寺田が一回り以上も大きく、真ん中にいた寺田が画面からはみ出そうなほど。

ＳＮＳでも「大きくなりましたね」「寺田心くんて言われなきゃ気付かなかった 大きくなったね」「めちゃめちゃ成長してるやん」「でっかくなっていて驚いた。ホンマに本人か分からんくて、思わず出演者情報見直したよ」「めっちゃ巨大になってた」「でっかくなっててビックリ」「見るたびにどんどん大人になっていてビックリする お料理上手！」「いつのまにやら大きくなってる」「成長しすぎてて全然お料理が頭に入ってこないわｗ」と驚きの声が殺到していた。

子役出身の寺田。２１日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」では「身長も中学から高校の間で、５０センチ伸びてるので。中学入学が１２７センチで、今、高校２年で１７７か、１７８なんで」と明かし、驚かせていた。