気象庁はきょう25日（木）、日本海側の地域に大雪に関する早期天候情報を、西日本や沖縄・奄美に低温に関する早期天候情報を発表しました。

【早期天候情報】10年に一度の著しい「高温」予想から一転→10年に1度程度しか起きないような著しい「低温」や「降雪量」予想【気象庁発表】

この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい低温や降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。1月3日ごろからは気温がかなり低く、降雪量がかなり多くなるおそれがあります。交通の乱れや除雪作業、農作物の管理などに注意してください。

【画像①】早期天候情報の「平均気温」です。

【1か月予報】西日本は気温平年並み 北・東日本の降雪量は？

また、気象庁はきょう25日（木）、全国の向こう1か月の天候の見通しを発表しました。冬型の気圧配置が強まる時期があるため、気温は西日本と沖縄・奄美では低い予想です。さらに、降雪量は北・東日本日本海側で平年並みか多く、西日本日本海側で多くなりそうです。



【画像②】は12月27日～1月26日まで「平均気温」の予想です。

週ごとの平均気温は？

週ごとで見ていくと、1週目はシベリア高気圧の日本付近への張り出しやアリューシャン低気圧が弱いことで、日本付近で冬型の気圧配置が長続きせず、寒気の流れ込みが弱くなるでしょう。北日本のあたりでは暖かな空気が入りやすいこともあり、北日本で平年並みか高く、東日本では気温が高くなる見込みです。

2週目になると、日本付近は北からの強い寒気が流れ込みやすい状況になりそうです。西回りで強い寒気が南下するため、東日本～沖縄・奄美にかけては気温が低く、特に西日本と沖縄・奄美ではかなり低くなる可能性があります。冬型の気圧配置が強まることもあって、特に日本海側の地域を中心に降雪量がかなり多くなることも考えられます。

３～４週目も冬型の気圧配置になりやすく、西日本以南を中心に寒気の影響を受ける見通しです。そのため、沖縄・奄美では気温が平年並みか低くなるでしょう。ただ、まだブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください。

今後の気象情報に注意してください。