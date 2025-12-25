『SUMMER SONIC 2026』が、2026年8月14日、15日、16日に東京／大阪の2会場にて開催される。

2026年は『SUMMER SONIC』25周年を記念し、3日間での開催に。東京会場はZOZOマリンスタジアムと幕張メッセに、大阪会場は万博記念公園に決定している。なお、ラインナップは年明けに発表予定とのことだ。

＜クリエイティブマン代表 清水直樹 コメント＞

1990年にクリエイティブマンを立ち上げて、10年後の2000年に満を持してスタートしたサマーソニック。海外に移動しなくても世界レベルの音楽フェスを気軽に楽しんでもらいたいというメッセージ（Traveling Without Moving）と共に、日本初となる東阪同日開催の大型フェスに挑みました。初年度からGreen Dayを筆頭に多くの国内外のアーティストが出演し、2003年にはRadioheadが伝説のライブでトリを飾り名実共に世界に知られるフェスになったのです。それからは、サマーソニック出演後にBIGになっていくアーティストも次々と生まれていき、10年、20年の記念イヤーでの3日間の開催を経て、来る2026年の25周年には過去最大の3日間で33万人の記録にチャレンジとなります。

過去24年でサマーソニック／ソニックマニアに参加してくれた約470万人のオーディエンスには、心からの感謝と共にもう一度忘れられない夏の日々を合作してもらいたいと願います。来年も心躍る魅力的なACTSが、一生に一度／Once in a Lifetimeと思える気合いで最高のライブを繰り広げる事でしょう。懐かしい再会や新しい発見がまた始まります。では2月予定の第一弾のアナウンスまで良いHolidayを過ごして下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）