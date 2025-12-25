「にしんそば」の旨さに感激した　どれも1位で選べないほど旨い、ワイン好きライターの2025年ベスト10

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・岡本ジュンによるザ・ベストグルメの紹介です。

1．『手打ち蕎麦 じゆうさん』にしんそば2500円

干して旨味を閉じ込めたにしんを柔らかく炊くことで滋味広がる小宇宙。

『手打蕎麦 じゆうさん』にしんそば 2500円 堂々たるニシンは上品な甘さに炊かれている。薬味はゆず皮とねぎ

『手打ち蕎麦 じゆうさん』＠新江古田

［店名］『手打ち蕎麦 じゆうさん』

［住所］ 東京都中野区江原町3-1-4

［電話］03-3951-3397

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）※売り切れ終い、17時〜20時半（最終入店19時）

［休日］日・月・祝

［交通］都営大江戸線駅新江古田駅Ａ1出口から徒歩7分

1．『ラミティエ』鶉と黒米詰めロースト3000円、牡蠣のビスク900円

ビスクは牡蠣らしさ全開。ローストは鶉の旨みを吸った黒米が止まらん。

『ラミティエ』（料理）鶉の黒米詰めロースト 3000円 （ドリンク）グラスワイン 800円〜 本来はバタ―ライスを詰める鶉のファルシ（詰め物）だが、脂を使わない黒米入りご飯を詰めているのであっさりしている。たっぷりの野菜と鶉の旨みを吸ったご飯がたまらないおいしさ

『ラミティエ』＠高田馬場

［店名］『ラミティエ』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-9-12柴原ビル1階

［電話］03-5272-5010

［営業時間］17時〜23時

［休日］日・月

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩4分

1．『ブラマソーレ』パネッレ400円、イカスミノスパゲッティーニ2300円

熱々揚げたてパネッレはいくらでも食べられる。パスタはもちもち食感。

『ブラマソーレ』パネッレ 400円 ひよこ豆の粉で作るシチリアのストリートフード、「パネッレ」はお通し。熱々の揚げたてはビールに最高のおつまみだ

『ブラマソーレ』＠外苑前

［店名］『ブラマソーレ』

［住所］東京都渋谷区神宮前3-42-5・1階

［電話］03-6434-0615

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜23時、土・祝：11時半〜15時、17時半〜23時

［休日］日、祝月

［交通］地下鉄銀座線外苑前駅3番出口から徒歩5分

1．『ピスカリア』地魚のアクアパッツァ4950円

冬が旬のオニカサゴを丸ごと味わう醍醐味！これからの季節が食べ頃よ。

『ピスカリア』地魚のアックアパッツァ（オニカサゴ） 4950円 メインはその日の魚を見て、調理法を決定する。価格はサイズや魚種によっても変わる

『ピスカリア』＠葉山

［店名］『ピスカリア』

［住所］神奈川県三浦郡葉山町堀内918-20

［電話］046-802-8388

［営業時間］12時〜15時（14時LO）、18時〜20時半LO 休月・火 席全18席／カード可 交JR横須賀線逗子駅・京浜急行新逗子駅発、海岸回り葉山行き京急バス元町から徒歩1分

1．『クラム』パンツァネッラ2800円

鴨コンフィとその脂で揚げたパンに野菜を盛り込んだひと皿。

『クラム』（手前）パンツァネッラ（パンとチキンのボリュームサラダ） 2800円 （ドリンク）ピノ・ノワール・クロ・デュ・ソンネンバッハ 1200円 骨付き鶏もも肉のコンフィが1本分入って、ワインが進むご馳走に

『クラム』＠東松原

［店名］『クラム』

［住所］東京都世田谷区松原5-26-15

［電話］なし

［営業時間］18時〜23時、金・土・日・祝：12時〜15時、18時〜23時

［休日］不定休

［交通］京王井の頭線東松原駅東口1出口から徒歩4分

1．『アヒルストア』フムスと焦がしたカブ900円、フェンネルとクミンのカンパーニュ350円

ごまの風味やこんがり感、スパイスが絶妙に絡み合う至極の組み合わせ。

『アヒルストア』（ドリンク）グラスワイン 1100円〜 （左手前）フムスと焦がしたカブ 900円 （右手前）フェンネルとクミンのカンパーニュ 350円 ごまとニンニクが香るフムスにレモンを搾る。カンパーニュに加えたフェンネルが爽やかさを与えてくれる

『アヒルストア』＠代々木公園

［店名］『アヒルストア』

［住所］東京都渋谷区富ケ谷1-19-4

［電話］03-5454-2146

［営業時間］15時〜21時

［休日］日、水

［交通］地下鉄千代田線代々木公園駅2番出口から徒歩6分

※価格はすべて税別です。

1．『orangutam』ネームヤーン900円

タイの発酵ソーセージ、ネームが大好き。自家製でこんがり焼いている。

『orangutan（オレンガタン）』（手前）ネームヤーン 900円 （奥）ソムタムイサーン 1200円 （ドリンク）チャーンビール 900円 青パパイヤのサラダ「ソムタム」はイサーン地方のスタイルでバシッと辛い。タイの発酵ソーセージ・ネームは自家製。こんがり焼いて生の生姜とローストピーナッツを添えて

『orangutam』＠中野

［店名］『orangutan（オレンガタン）』

［住所］東京都中野区中野5-53-4

［電話］03-3387-0888

［営業時間］18時〜23時

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか中野駅北口から徒歩6分

1．『おけ以』餃子700円

餡の野菜と肉のバランス、皮の食感やサイズ感が好みにぴったりな餃子。

『おけ以』（料理）餃子 700円 （ドリンク）ビール 大 770円 こんがりきつね色に焼けた姿に、年季の入った“焼き”の技術を感じさせる。冷たいビールと一緒に味わえば、何皿でもペロッと食べられそう

『おけ以』＠飯田橋

［店名］『おけ以』

［住所］東京都千代田区富士見2-12-16

［電話］03-6272-8788

［営業時間］17時〜21時

［休日］日・祝・第3月

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩3分

1．『MUSHROOM』キノコ達のブイヨンスープ3080円

シーンとした森の中で深呼吸するような、静かな滋味にあふれる味わい。

『マッシュルームトーキョー』ギガマッシュルームランチコース（要予約） 5800円より、（手前）マッシュルームのポタージュ （奥）ひらひらマッシュルーム （ドリンク）グラスワイン 1000円〜 スープに添えられたマッシュルームのペーストを合わせるとコクが深まり旨みが増す。ひらひらマッシュルームは力強いハーブの香りが相性抜群

『MUSHROOM』＠恵比寿

［店名］『マッシュルームトーキョー』

［住所］東京都渋谷区神宮前6-2-4

［電話］03-6450-5877

［営業時間］18時〜22時15分（18時〜、20時15分〜の2部制で要予約）※ランチは金・土・日：11時半〜15時（14時半LO）、11時半〜12時までの入店のみ

［休日］月・火曜（変更のある場合あり、SNS参照）

［交通］地下鉄副都心線ほか明治神宮前駅4番出口から徒歩3分

1．『東白庵 かりべ』旬の野菜天ぷら蕎麦2200円

野菜だけの天ぷらそばって珍しいけど、そのダイナミックさに惚れ惚れ。

『東白庵かりべ』旬の野菜天ぷら蕎麦 2200円 大ぶりの野菜天がぎっしり。ツユが染み入るのを時間差で楽しみたい

『東白庵 かりべ』＠千歳烏山

［店名］『東白庵かりべ』

［住所］東京都世田谷区粕谷4-23-19

［電話］03-6879-8998

［営業時間］11時半〜14時(13時半LO)、17時半〜21時(LO)、日・祝：11時半〜21時(20時半LO)※蕎麦売り切れ次第終了

［休日］水

［交通］京王線千歳烏山駅南口から徒歩6分

ワインと蕎麦で“ごきげん酔う”

飯＆岡「「ごきげん酔う」」

武「YO！YO！（酔う！酔う！）」

岡「悪ノリやめてー。あ、先にひと言よい？ここに挙げた10軒は同率1位でよろしくぅ」

飯「はい、月号順に並べていますYO！」

武「ワイン好きだけあって、料理名だけでもワインを呼びそうな面々がズラリだYO！」

岡「でしょう。ビストロの名店『ラミティエ』の皿には相変わらずシビれた。あと、4月号の特集以来、またパン飲みにずぶずぶハマり中」

飯「『アヒルストア』は絶対行ってみたいYO！」

岡「おすすめYO！フムスはカンパーニュと食べてみ。とんでもないワイン泥棒だから」

武「東松原『クラム』も超いいって聞きました」

岡「パンツァネッラが最高。みずみずしい野菜と鴨コンフィ、その脂で揚げたパンの相性がもうっ」

飯「東松原にいい店ができていてうれしいなぁ」

武「元カレと住んでいた町でしたっけ？」

飯「おい、言わせんな」

岡「ふふふ。思い出が蘇ることだってあるYO！蘇るといえば、『おけ以』の復活にも拍手。味にサイズに超好みの餃子なんだ」

武「元カレと餃子を並べられているね、くくっ」

飯「光栄でしょうが！」

岡「ごめんって、あとで聞かせて。名店に惚れ直した1年でもあったけど温蕎麦を語らずに終われん。『じゆうさん』のにしんそばの滋味に唸り、『かりべ』の野菜天に惚れ。必食よ。で、何の話だっけ？」

文／岡本ジュン

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ビストロ、蕎麦が旨い！ パン飲みにドハマり中のライターが選ぶ2025年ベストグルメ一覧（10枚）