J１→J２クラブ移籍「たくさん悩みました」。最後は自分の心に正直に「小学生のころから大好きで憧れ」
ベガルタ仙台は12月25日、ファジアーノ岡山よりMF岩渕弘人が完全移籍で加入することを発表した。
岩手県出身の28歳。遠野高を卒業後は仙台大に進学。2020年にいわきFCに加入し、24年から岡山でプレーしていた。
仙台の公式サイトで岩渕がコメント。「サッカーを始めたころから自分の夢は、サッカー選手になること、ユアスタでプレーすること、そしてベガルタ仙台の選手になることでした」と明かす。「自分にとってベガルタ仙台というクラブは、小学生のころから大好きで憧れのクラブです」。
2025シーズンに岡山はJ１残留を果たし、仙台はJ１昇格が叶わなかった。岩渕は「正直、カテゴリーを下げてこのタイミングで移籍するべきなのかたくさん悩みました」というが、「最後は自分の心に正直に、ベガルタが大好きという気持ち」で決断した。
「この決断を正解にすることは、J１昇格のみです。ベガルタゴールドのユニフォームを着てユアスタでプレーできることが楽しみで、ワクワクしています。今度は、自分が子どもたちに夢をあたえられるようにがんばります。
熱いサポーターのみなさんに負けない熱いプレーでチームの力になれるよう、謙虚に貪欲に全力で戦います。応援よろしくお願いします！」
大好きなクラブで、岩渕が新たなキャリアを刻む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」
岩手県出身の28歳。遠野高を卒業後は仙台大に進学。2020年にいわきFCに加入し、24年から岡山でプレーしていた。
仙台の公式サイトで岩渕がコメント。「サッカーを始めたころから自分の夢は、サッカー選手になること、ユアスタでプレーすること、そしてベガルタ仙台の選手になることでした」と明かす。「自分にとってベガルタ仙台というクラブは、小学生のころから大好きで憧れのクラブです」。
2025シーズンに岡山はJ１残留を果たし、仙台はJ１昇格が叶わなかった。岩渕は「正直、カテゴリーを下げてこのタイミングで移籍するべきなのかたくさん悩みました」というが、「最後は自分の心に正直に、ベガルタが大好きという気持ち」で決断した。
熱いサポーターのみなさんに負けない熱いプレーでチームの力になれるよう、謙虚に貪欲に全力で戦います。応援よろしくお願いします！」
大好きなクラブで、岩渕が新たなキャリアを刻む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」