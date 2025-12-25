クロフォード引退で、年間4戦目で圧勝なら1位は間違いなし!? 英紙のPFPから読み解く井上尚弥の“世界最強”の可能性

ピカソ戦に向けて着実に準備を進めている井上(C)Getty Images

待ちに待ったサウジ決戦のゴングが間近に迫っている。現地時間12月27日、界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、WBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。

【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の衝撃KOシーンをチェック

今年は1月に行われたキム・イェジュン（韓国）との一戦を皮切りに、計3試合を消化してきた“モンスター”。来るピカソ戦が実施されれば、年間4戦を消化する形となる。それだけのタイトルマッチを実現できたのは、井上自身のコンディションはもちろん、不世出のポテンシャルを如実に物語っていると言えよう。

世界を見渡しても年間4戦を消化する王者は異例。ゆえに当然ながらピカソ戦の結果次第では、各国メディアのパウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じた最強ランキング）でも堂々の“1位票”が集まる可能性は一気に高まってくると言えよう。

では、現時点での評価はいかほどのものなのか。

現地時間12月22日に独自の選出方法でPFPを作成した英紙『The Independent』は、今年9月に前人未到の3階級での4団体統一王者をやってのけながら、今月16日に現役引退を表明したテレンス・クロフォード（米国）が離脱した影響について「我々はこのアメリカ人ボクサーこそが、世界最強だと考えていた。しかし、突然の引退により、PFPの議論は再び活発化している」と断言。その上で、WBAスーパー・WBC・IBF世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）に次ぐ2位に選出している。