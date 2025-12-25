Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月24日、自身のInstagramを更新。オレンジへアの“新感覚”なモデルショットを公開し、反響を呼んでます。（サムネイル画像出典：山田涼介さん公式Instagramより）

Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月24日、自身のInstagramを更新。斬新なモデルショットを披露しました。

【写真】山田涼介、大変身のモデルショット

「次から次へとわくわくさせてくれる」

山田さんは「Coming Soon…」とつづり、1枚の写真を投稿。鮮やかなオレンジヘアで、紫、黄緑、赤などのカラフルな衣装をまとったモデルショットです。自身の周囲をきらびやかな花々で飾り、幻想的で華やかなビジュアルとなっています。ストーリーズで「明日21時！」と告知しているため、25日の21時に何らかの発表があるのでしょうか。

また、24日には個人の公式Webサイトも開設し、ファンへのクリスマスプレゼントとなるような、うれしいサプライズが続いています。

ファンからは、「頭が追いつかない〜」「えっなんでこうなってるの？女の子みたいだね」「カッコいいぃぃ」「え！新感覚の山田くん　たのしみいいい」「な、なんじゃこりゃ！！！」「次から次へとわくわくさせてくれる」「山田涼介って何人いるの？」「破壊力半端ないってぇぇぇ！！」と、絶賛の声が集まりました。

おしゃれなトナカイ衣装ショットも披露

同日の別投稿では「メリークリスマス！！」と、トナカイに仮装したショットを公開していた山田さん。コメントでは、「最高に愛おしいよ」「なんとオシャレな衣装」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)