「頭が追いつかない」山田涼介、別人級ショット公開「な、なんじゃこりゃ！」「山田涼介って何人いるの？」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月24日、自身のInstagramを更新。斬新なモデルショットを披露しました。
【写真】山田涼介、大変身のモデルショット
また、24日には個人の公式Webサイトも開設し、ファンへのクリスマスプレゼントとなるような、うれしいサプライズが続いています。
ファンからは、「頭が追いつかない〜」「えっなんでこうなってるの？女の子みたいだね」「カッコいいぃぃ」「え！新感覚の山田くん たのしみいいい」「な、なんじゃこりゃ！！！」「次から次へとわくわくさせてくれる」「山田涼介って何人いるの？」「破壊力半端ないってぇぇぇ！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】山田涼介、大変身のモデルショット
「次から次へとわくわくさせてくれる」山田さんは「Coming Soon…」とつづり、1枚の写真を投稿。鮮やかなオレンジヘアで、紫、黄緑、赤などのカラフルな衣装をまとったモデルショットです。自身の周囲をきらびやかな花々で飾り、幻想的で華やかなビジュアルとなっています。ストーリーズで「明日21時！」と告知しているため、25日の21時に何らかの発表があるのでしょうか。
ファンからは、「頭が追いつかない〜」「えっなんでこうなってるの？女の子みたいだね」「カッコいいぃぃ」「え！新感覚の山田くん たのしみいいい」「な、なんじゃこりゃ！！！」「次から次へとわくわくさせてくれる」「山田涼介って何人いるの？」「破壊力半端ないってぇぇぇ！！」と、絶賛の声が集まりました。
おしゃれなトナカイ衣装ショットも披露同日の別投稿では「メリークリスマス！！」と、トナカイに仮装したショットを公開していた山田さん。コメントでは、「最高に愛おしいよ」「なんとオシャレな衣装」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)