¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï6ÏÈ11ÈÖ¡¡¾¾ËÜ¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î2025Ç¯Áí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤Î¸ø³«ÏÈ½çÃêÁª²ñ¡ÊÍÇÏµÇ°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤¬25ÆüÍ¼Êý¡¢½ÐÁöÇÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç½Å¾Þ½éV¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ©¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê¥»¥ó7¡á¾®ÎÓ¡¢Éã¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï11ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ¤«6ÈÖ¤¬ÍýÁÛ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜµ³¼ê¤Ï¼«¤é¥¯¥¸¤ò°ú¤¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¶¥ÇÏ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤òÂç»ö¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡11ÈÖ¤ÏÍÇÏÄÌ»»4¾¡¡£Ä¾¶á¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤Ï2016Ç¯¤Î¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£