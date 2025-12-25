俳優の森山未唯（25）が、12月24日に放送されたTBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の名物企画「名探偵津田」に出演。Instagramにオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。

「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」で、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が探偵となって事件を解決していく「名探偵津田」に森山は複数回出演。「ほんまに可愛すぎました」「素敵すぎて見惚れてしまいます」など、森山の美貌がネット上で大きな話題となっていた。Instagramでは、海を満喫する水着姿や『週刊ヤングジャンプ』のグラビアオフショットなど、俳優業以外の姿を公開している。

着物姿のオフショットを披露

12月24日は、出演した『水曜日のダウンタウン』放送終了後にInstagramを更新。「さすがは名探偵、私はいつまでもお慕い申し上げております」と、演じた役のセリフを添え、着物姿のオフショットを披露した。

この投稿にファンからは、「名探偵津田には欠かせない存在。本当に最高だった」「今回も見れてうれしかった。浴衣、お似合いです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）