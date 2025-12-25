¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡¦ÂçÄÅ°½¹á»á¤¬»²±¡ÈæÎãÌ¾Êí¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¡²£»³ÎÐ¡¢¹â¶¶ÍýÍÎ»á¤é¤Î·«¤ê¾å¤²²ÄÇ½À¾Ã¤¨¤ë
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡ÊµìÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡¢µì£Î£È£ËÅÞ¡Ë¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£²£°£²£²Ç¯»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Ï£²£´Æü¡¢£Ø¤Ë¡Ö¡Ø»²µÄ±¡Ì¾Êí¤Î¼è²¼¤²ÆÏ½Ð½ñ¡Ù¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢µì£Î£È£ËÅÞ¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ë£¹¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¡¢Ìó£±£²£µËüÉ¼¤òÆÀ¤Æ¡¢£±µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë½üÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÆÆ£·ò°ìÏº»á¤¬·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤¬¼º¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÀÉ¼½ç¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤ÏÇÛ¿®¼Ô¤Îà²£»³ÎÐá¤³¤Èµ×ÊÝÅÄ³Ø»á¡£°Ê²¼¡¢À¾Â¼ÀÆ»á¡¢ÅºÅÄ¿¿Ìé»á¡¢£Æ£Ã£²ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹â¶¶ÍýÍÎ»á¡¢¾åºÊ·ÉÆó»á¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÄÅ»á¤ÏÌ¾Êí¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï»Ä¤ê£²Ç¯È¾¤¢¤ë¤¬¡¢¼º¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤«¤é·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£