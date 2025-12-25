乃木坂46・奥田いろはの“推し”はいったい…！？

2026年2月9日(月)に初日を迎えるミュージカル『レイディ・ベス』に出演する奥田いろは。



奥田は2022年にアイドルグループ「乃木坂46」5期生として加入。ミュージカル『ロミオ&ジュリエット』ジュリエット役や『1789-バスティーユの恋人たち-』オランプ役に出演し、持ち前の歌唱力を生かしてミュージカルでも存在感を発揮している。





今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――最近"推しているもの"を教えてください

「数カ月前から野菜の定期便を始めまして。元々お料理が好きなんですけど、何が届くかわからないんですね。届いた野菜で、『なんだか不思議なものが入っている...。これ何にしようかな？』と調べたり作ったりする時間がすごく好きなので、お野菜の定期便を推しております」

――いつ頃から始められたんですか？

「3カ月くらい前ですかね。2週間に1回ぐらい届くんです。例えば、普段買わないジャンボインゲンみたいな、とんでもなく大きいサイズのインゲン豆が届いたりして。『絶対にスーパーで見かけても買わないし、こういうところでしか手に取らないな』と思って。肉じゃがを作って、そのジャンボインゲンを入れてみたり、そういうふうに楽しんでいます」

――届いたものを見てから献立を考えるのが楽しい、と

「そうなんです！」

――最近その野菜を使って作った料理はありますか？

「それこそ肉じゃがとか、あと、さつま芋が大量に届いたので、さつま芋の天ぷらを作りました。私、さつま芋の天ぷらが好きなのですが、逆に推したいのが、『さつま芋の天ぷらには中濃ソースをかけて食べること』です(笑)。あまり周りにいないのですが、甘じょっぱくて美味しいのでぜひぜひやってみてください」

――えー！？だいたい塩とかですもんね？

「そうですね、あとおつゆとか。でももったいないです(笑)。おやつになります！」

――お野菜はお料理にもかなり取り入れているんですね

「一時期、蒸し野菜にハマって。本当に切って蒸すだけなのでとても楽なんです。余った野菜があったら全部蒸し野菜にしています」

――味付けは？

「ポン酢とか。あとはもうそのまま食べちゃったりします。ニンジンとかはそのままですね。美味しいです」

――私生活が充実しそうですね

「毎日"おうち時間"を楽しむというか。私のモットーが『毎日幸せな気持ちで眠りにつく』なので、おうち時間は充実させるようにしています」

――料理が苦じゃないんですね

「むしろそれがストレス発散になっています。野菜などを器に入れて引くだけでみじん切りになるような、簡単に切れるものがあるんですけど、『手で切りたい！』と思うんです。ストレス発散になりつつ、食べるのも好きなので、ウィンウィンになっています！」

ミュージカル『レイディ・ベス』奥田いろは

文＝HOMINIS編集部 撮影＝内田大介

ヘアメイク＝高橋稚奈 スタイリスト＝菅野 悠

公演情報

ミュージカル『レイディ・ベス』

【東京公演】 2026年2月9日(月)〜3月27日(金) 日生劇場

【福岡公演】 2026年4月4日(土)〜13日(月) 博多座

【愛知公演】 2026年5月3日(日)〜10日(日) 御園座

