西山茉希「時短優先」手作りクリスマス料理公開「想像以上に豪華」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】モデルの西山茉希が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマス料理を公開し、注目を集めている。
【写真】40歳モデル「想像以上に豪華」ミートピザなど並んだクリスマス食卓
西山は「クリスマスご飯2025」とつづり、食卓の写真や調理の過程を投稿。「ミートパイは時短優先、包むの諦めて結果オーライ」と続けて、パイ生地を使ったミートピザやチキン、サラダなど、工夫を凝らした色鮮やかでボリューミーなクリスマス料理を公開している。
この投稿には「料理上手」「リアルで共感できる」「時短なのにこのクオリティはすごい」「アイデア最高」「家庭的で素敵」「想像以上に豪華」「真似したい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
