【NHK紅白歌合戦】矢沢永吉、13年ぶり3回目の出場決定 ソロ50周年で発表のドラマ主題歌「真実」披露
【モデルプレス＝2025/12/25】ロックミュージシャンの矢沢永吉が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の特別企画に出場することが決定した。
矢沢は、1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けてきた。今年11月には、日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ11万人もの観客を動員。ソロデビュー50周年を迎えた今も、新たな伝説を刻み続けている。
紅白歌合戦には、これまで第60回（2009年）、第63回（2012年）に出場。日本中に衝撃を与える圧倒的なパフォーマンスを届けてきた。今年の紅白では、ソロ50周年の節目に発表し、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。放送100年の節目となる今年の紅白歌合戦。ソロ50周年を迎えた“ロックレジェンドYAZAWA”が13年ぶり3回目の出場を果たす。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆矢沢永吉「紅白歌合戦」出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
