中村仁美アナ、三男の姿公開 サンタからの贈り物も「可愛すぎ」「ほっこり」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/25】フリーアナウンサーの中村仁美が12月25日、自身のInstagramを更新。三男の姿とともに、サンタクロースからの贈り物を紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ほっこり」クリスマスプレゼント抱えた三男公開
中村アナは「うちにもサンタが来た模様」とつづり、目元を「3RD SON」の文字で隠した三男の写真を投稿。サンタクロースからのクリスマスプレゼントであるネコのぬいぐるみを大切そうに抱える三男の様子が公開されている。
この投稿には「癒やされる」「ほっこりする」「成長を感じる」「サンタさんの贈り物が可愛すぎる」「家族の雰囲気が素敵」「見ていて温かい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
