FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、メンバー絶賛の手作りクッキー公開 調理中写り込んだアクスタにも注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/25】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが12月24日、自身のInstagramを更新。手作りクッキーを作る様子を披露し、話題となっている。
【写真】21歳人気アイドル「料理上手」メンバーのアクスタ写り込んだ調理中ショット
早瀬は「クッキー作った メンバーも美味しいって言ってくれた」とつづり、クッキーを作る様子を投稿。星型のクッキーがずらりと並んでおり、オーブンで焼いている際の写真には、メンバーの松本かれんのアクリルスタンドも一緒に写されている。
また「母とクリスマスマーケットに行ってきました」とつづり、マーケットの様子や、イルミネーションを背景にしたソロショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手で尊敬」「メンバー思いで優しい」「器用でびっくり」「一緒に作りたい」といった声や、「かれんちゃんと一緒に作った気分かな」「かれんちゃんがクッキー紹介しているみたいになってて尊い」という反響も寄せられている。（modelpress編集部）
