ZB1・ハンビン、子どもと触れ合う“癒やしショット”にときめき！「可愛いが大渋滞」「みんな天使」【PHOTO】

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、心温まる姿でファンを癒した。

【写真】ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”「新宿にいたなんて」

ハンビンは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、「ハンビンとボムとハラムと」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ハンビンが出演した育児バラエティコンテンツ「スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた」のオフショットで、番組で共演した2024年生まれの女の子・ボムちゃんと兄のハラムくんと触れ合う姿が収められている。

写真の中でハンビンは、ボムちゃんを膝の上に乗せて食事を手伝ったり、床に寝転んで子どもたちと遊んだりするなど、終始優しい笑顔で寄り添っている。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）

投稿を見たファンからは「可愛いが大渋滞」「癒された…」「みんな天使」「キュンキュンする！」などのコメントが寄せられている。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、2026年2月18・19日に神奈川・Kアリーナ横浜、3月13〜15日にソウル・KSPO DOMEで、アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催予定だ。