「采女」はなんて読む？「采」が読めたらすごい...埼玉県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「采女」はなんて読む？
「采女」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県にある地名で、答えは3文字です。
いったい、「采女」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うねめ」でした。
采女は、埼玉県三郷市に位置しています。
三郷市にある『野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」みさと』は、昭和レトロな雰囲気の温浴施設で、源泉かけ流しの露天風呂や壺湯、サウナなどで、日頃の疲れを癒すことができます。
休憩スペースには、漫画コーナーや食事処もあるため、1日中ゆったり過ごせるスポットですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」みさと』
ライター Ray WEB編集部