２５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、ＴＢＳＨＤ（ホールディングス）がこの日、井田重利・常務取締役が不正な経費精算を行っていたとしてこの日付けで取締役を辞任したと発表したことを報じた。

キャスターを務める井上貴博アナウンサーが同氏の辞任を報道。「ＴＢＳＨＤは今月上旬、井田氏による交際費の不正な精算があるという内容の内部通報を受け、外部専門家の協力を得て調査を行ってきました。その結果、井田氏が執行役員に就任した２０２２年の６月から今年の１２月までの間にグループの役職員との懇親や慰労目的での会食であったにも関わらず社外の関係者との会食などとして１８０件、およそ６６０万円の交際費を不正に精算していたことが判明しました」と具体的に伝えた。

「井田氏もこの事実を認めていて、自身がコンプライアンス担当の取締役であったことなどを重く受け止め、過去にさかのぼって返金の意向を示すとともに取締役の辞任を申し出たということです」と続けた上で「ＴＢＳＨＤは本件はステークホルダーの皆様の信頼を裏切る、決してあってはならない行為であり、心よりお詫び申し上げます。今後、再発防止に取り組み、引き続きコーポレートガバナンスの強化に努めてまいりますとコメントしています」と報じた。