Ｂ２ベルテックス静岡が２５日、福岡戦（２７、２８日・照葉積水ハウスアリーナ）に向け静岡市内で練習した。前節の岩手とのホーム２連戦では今季初連勝を飾った。第１戦で連敗を１１で止め、第２戦では試合終了直前に劇的逆転勝利。チームはようやく上向きとなり、この勢いのまま年内４連勝締めを狙う。

救世主になったのは身長１６３センチのＰＧ山本愛哉（２１）だった。昨年に続き特別指定で加入した神奈川大４年生は、前々節からチームに合流。神戸との第１戦では第３クオーター途中で負傷し、第２戦は出番はなかったが、岩手との第１戦で大活躍した。自身最長の２５分３４秒出場し、チーム最多１８得点で勝利に貢献。第２戦は２得点２アシストに終わったが、１４分４９秒のプレータイムでつないだ。

「第１戦は自分らしさが出せたと思う。第２戦は勝ったけど、個人的には悔しかった」と振り返った。ブースターの期待は肌で感じた。２０日に静岡市中央体育館に入った瞬間、興奮を覚えた。「コートに入った時に大きな声援をかけてもらって、期待に応えたいと思った」と、勝利を分かち合えたことを喜んだ。

昨季Ｂリーグを経験してフィジカルの重要性を感じた。大学に戻ってからも筋トレに励んで、体重は１年で５キロ増えた。森高大ヘッドコーチ（３６）は「攻撃のクリエイトの質が高い。愛哉が入ったことでオープンショットが増えている」と効果を明かす。

高校は静岡の飛龍高だが、出身は福岡。昨季加入していた時期に敵地での福岡戦がなかったため、今回がＢリーガーとして初の凱旋（がいせん）試合となる。アリーナには家族も駆けつける予定だ。「活躍しているところを見て欲しい。今度は２試合通じてチームが求めているプレーをしたい」。復調気配のチームを上昇気流に乗せる。（塩沢 武士）