DAIGO、家族のために準備した定番の“クリスマス飯”を紹介「#子供たちも #がっつく」 妻は北川景子
俳優・北川景子（39）の夫でタレント・アーティストのDAIGO（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族でクリスマスパーティーを楽しんだことを明かした。
【写真】「#子供たちも #がっつく」DAIGO家の“定番”クリスマスグルメ
DAIGOは「メリークリスマス 素敵なクリスマスを!!」とイブの日のメッセージを記し、「KFC 今年もファミリーのためにちゃんと予約！」したことを明かし、毎年のように購入しているというケンタッキー・フライド・チキンの『パーティバーレル』の写真をアップ。
チキンは子どもたちも気に入っているようで、ハッシュタグでは「#美味しい #子供たちも #がっつく #強すぎる #チキン」と食事中の様子についても紹介している。
ファンからは「やっぱりケンタですよね」「素晴らしいー」「今年も無事にGETおめでとうございます♪」「無事に予約してご家族で楽しく食べて過ごせてよかったですね〜」「料理の腕も上がってきていると思うので今度は手作りの何かを作ってみてはどうでしょうか？」「happyクリスマス」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（1）の誕生を報告している。
