ヤーレンズからクリスマスプレゼント！トークライブ＆単独ライブをそれぞれ配信
お笑いコンビ・ヤーレンズによるトークライブ『ヤーレンズトークライブ ハッとしてトーク』が、きょう25日の午後6時45分から配信される。
【画像】パンフレット『録・熱い胸さわぎ』詳細
トークライブでは、ここでしか聞くことができない『M-1グランプリ』の裏側などが語られる予定となっている。
また、11月8日に行われた『ヤーレンズ単独ライブ2025』千秋楽東京公演についても、現在アーカイブ配信中。『M-1』のネタを長尺で堪能できるなど、大満足の2時間超えライブとなっている。
■単独ライブチケット
https://kdashstage.zaiko.io/item/377603
■トークライブチケット
https://kdashstage.zaiko.io/item/378048
