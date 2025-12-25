「blue」「南瓜とマヨネーズ」などで知られる漫画家・魚喃キリコさんが、2024年12月25日に死去したことが分かった。52歳だった。25日、株式会社東京ニュース通信社が訃報を伝えた。葬儀は近親者のみにて執り行われたという。

同社は「漫画家・魚喃キリコ氏が、2024年12月25日、52歳で静かにその生涯を閉じられました。一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の意向によるものです」とし、「これまで魚喃キリコ氏は、数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました」と故人の功績を伝えた。

「映画化もされ、広く認知された代表作『blue』『strawberry shortcakes』『南瓜とマヨネーズ』をはじめとする作品群は、漫画表現の可能性を拡張し、時代を超えて読み継がれる存在となっています。その作品は、孤独や痛み、愛情といった人の内面を静かに、しかし確かな言葉と美しい線で紡ぎ出すことにより、多くの創作者や読者の心に深い影響を与えました」とし、「生前のご厚誼に深く感謝し、ここに謹んでお知らせいたします」と偲んだ。