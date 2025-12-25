µÜÂô¤Ò¤Ê¤¿¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ç¸òÎ®¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢2023Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆÀÅÀ²¦¤ÎµÜÂô¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤¬25Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©´¨ÀîÄ®¤Ç¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ìó120¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·»²ÂÂÁ¤µ¤ó¤È´ë²è¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£²ó¤¬6ÅÙÌÜ¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¶¨»¿¶â¤Î°ìÉô¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡£µÜÂô¤Ï27Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ëÍèÇ¯¤Ø¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£