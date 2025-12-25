NHK¤ÎÀïÁèÆÃÈÖ¤ò±Ç²è²½¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°äÂ²¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÄóÁÊ
¡¡±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤ÎÅìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¤Ï25Æü¡¢NHK¤¬8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÀïÁèÆÃÈÖ¤Î¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤ò´ð¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö³«ÀïÁ°Ìë¡×¤òÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î°äÂ²¤¬Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢NHK¤Ê¤É¤äµÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÀÐ°æÍµÌé¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï8·î16¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤Ç¡¢Àï»þ²¼¤Î¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤¬Âêºà¡£½êÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¸µ³°¸ò´±¤ÎÈÓÂ¼Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤ÇÁÄÉã¤Î¿ÍÊªÁü¤¬ÉÔÅö¤Ë¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢12·î24Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£