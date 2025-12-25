元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー ２０２５年をザワつかせたニュース１００連発」に出演。父・長嶋茂雄氏が亡くなって半年が経過した今の心境を明かした。

羽鳥アナから長嶋氏が亡くなって半年たったが、と聞かれた一茂は「うーん、実感がまだないというか、ついこの間の事とも言えないし、どうなのかな」と慎重に言葉を選び「とにかく、長嶋茂雄を最後まで演じて駆け抜けて、幸せな人生。改めてファンの方に感謝」と語った。

そして「こんな事を言ったらどうかと思うが、気持ちが軽いというか、吹っ切れたとも違うが、偉大な父親というのは認めて頂けると思うが、この間、長女と食事して、妹も同じことを言ってて、私も軽くなった、よく寝られるようになったと。僕も同じ感覚になったのが不思議」と話した。

すると、やはり父が著名人だった石原良純が「うちも父がそこそこ有名だったけど、すごく分かるのは、僕は本当によく寝られるようになった。絶対に寝られるようになった」と一茂に同意。「決着がつくというか、もう相手はいないし、距離をどうとるとかはない。その中で、亡くなる間際も含め、すごい落ち着いた」という。

一茂も「不謹慎かもしれないけど、僕も寝られるようになった。不思議だなあ」と振り返っていた。