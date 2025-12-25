「２０２５ハッピークリスマスカップ」（２５日、宮島）

２５日のクリスマスに最終日を迎えた宮島ボートの『２０２５ハッピークリスマスカップ』は赤いカポックに身を包んだ３号艇の沢田尚也（２６）＝滋賀・１２１期・Ａ１＝が３コースからまくり差しで突き抜け宮島初優出で初Ｖ。１コースからコンマ０９のトップＳを放った若林将（東京）は２着、２コース差しの重成一人（香川）が３着に続き、３連単は５６３０円だった。

３コースからまくり差した２月の尼崎、６月下関に続く今年３回目のＶで２５年を締めくくった沢田は「５日目とはまた違うコンディションになったが、最後はうまく合わせて行けた」と実績上位の重成、坪井康晴（静岡）を従えて通算８回目のＶゴールを駆け抜けた。

新勝率は７・３４で自己ベストを残したが、近況は苦悩続き。「１０月からペラ調整が分からんくてなって、ずっと苦しかった。一般戦だけど最後に優勝できて良かった」と興奮冷めやらぬ様子。「２６年は記念での優勝とＳＧ出場。それしか考えてない」と目標を掲げた。

宮島では優勝者はゴール後にレスキューボートに乗り替え、スタンドのファンへ優勝報告のパレードを行うが、沢田は関係者の呼びかけも目に入らない矢のようなスピードで帰投。ウイニングランがあると伝えられるや、自らのボートでスタンド前を往復してファンの声援に応えた。こんな天然ぶりをさく裂させた選手は滋賀支部の大物レーサー・守田俊介以来。同支部の後輩である沢田もまた大物。クリスマスカラーでＶを飾り、体全体で喜びを爆発させた。

好配当が相次いだ今大会は最終日も大荒れ。３連単万舟券は５回を数え、２万円台が１回、３万円台が２回。８Ｒでは６号艇・土山卓也（福井）の１着から３連単は９万５０００円台。滋賀支部の草川壮良の２着で配当が跳ね上がった。今節３日目には１３６期の高村諒（滋賀）がまくり差し１着でデビュー初勝利を飾り、３連単は１２万円台。後輩の面倒を見続け、高村の水神祭では自らも一緒に水面に飛び込んだ沢田が優勝を飾り、ハッピークリスマスカップは滋賀支部一色。男女共にハイレベルな滋賀支部に、また一人、天然印の新たなスターが誕生しそうだ。