母娘ショットに映る愛車「高級クーペ」

モデルのkokiさんが2025年11月28日に自身のインスタグラムを更新し、母で歌手の工藤静香さんとの2ショット写真を公開しました。

工藤さんの愛車の車内で撮影された写真には、デザイン性の高い内装が写し出されていますが、工藤さんの愛車は一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「工藤静香」×「高級スポーツカー」を画像で見る！

投稿には「お出かけ with mum」というコメントが添えられ、仲睦まじい様子がうかがえる2枚の写真が掲載されています。

そのうちの1枚には、工藤さんの愛車の車内が映り込み、パープルを基調とした華やかなインテリアが印象的です。

工藤さんが長年愛用しているのは、フェラーリの2ドアクーペ「F355 ベルリネッタ」。約30年にわたり所有し続けている一台で、過去にはバラエティ番組で颯爽と登場し、話題を集めました。

F355はイタリアの高級車メーカー・フェラーリが1994年から1999年にかけて製造・販売していたミッドシップスポーツカー。

工藤さんの愛車は左ハンドルの6速MT仕様で、3.5リッターV8エンジンを搭載し、最高出力380馬力、最大トルク363Nmを発揮。

直線を基調としたワイド＆ローなボディは、90年代らしい味わい深いデザインが魅力です。

さらに、工藤さんのモデルは精悍なブラックの外装に加え、インテリアはパープルで統一されたオーダーメイド仕様となっています。

本人は番組内で「全部オーダーメイドで作った」と語り、車両価格については「1400万くらい」と明かしています。特注仕様を含めると、実際の総額はさらに高額であるとみられます。

長年にわたり大切に乗り続けるこのフェラーリは、工藤さんの美意識とこだわりを映し出す象徴的な存在といえます。今後もその姿に注目が集まりそうです。