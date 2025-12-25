【現夫クリスマスプレゼント昔話】「好きでしょ？」2年分の愛…？【第9話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、彼（現夫）からの勘違いプレゼントにまつわるエピソード。
彼「これ、専門店の紅茶！ 紅茶好きでしょ？」
彼女が喜んでくれると思い、わざわざ紅茶専門店に足を運んで購入してきた彼。優しいじゃありませんか。しかしなぜか困り顔の彼女。
彼女「私……紅茶好きじゃないよ……？」
衝撃の展開！？ 彼女がいつも“紅茶のクッキー”を食べているから、てっきり紅茶好きなのだと思いこんでいた彼。しかし彼女は紅茶味のクッキーが好きなだけで紅茶はあまり飲まないというのです。
残されたのは飲み切るのに2年かかるほどの大量の紅茶。賞味期限は大丈夫？
「なんでそんなに買ったの……」と思わず苦笑い。大好きな彼女をよく観察していたことは素晴らしいですが、惜しいっ！
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
