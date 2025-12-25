¡Ö¼ã¼ê¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬¸º¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×°éÀ®½Ð¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬µåÃÄ¤ËÁÊ¤¨¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬25Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤¢¤Ã¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÎý½¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¡¢Îý½¬ÎÌ¤¬¸º¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬ÎÌ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¡×¡½¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¤Ë¤Ï°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤ËÊ¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Èº´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾ÈøÊâ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈÆ±4Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Ìî·Ã²»ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£¡Ö¸À¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê»ÑÀª¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡¢5000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯5000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë