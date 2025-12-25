中国で予定されていたステップ・アップ・ツアー初戦が中止に（撮影：GettyImages）

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、来年3月20〜22日まで中国で開催を予定していた下部のステップ・アップ・ツアー特別競技「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」の中止を発表した。共催者から開催中止の申し出があったと説明している。

同大会は来季のツアー初戦としてスケジュールに組み込まれていた。この中止にともない、同ツアーの来季開幕は4月9〜11日に行われる「YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament」（滋賀・琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース）からになる。また、来季の試合数は21試合の予定になった。なお第1回として行われた今年の大会はジ・ユアイ（中国）が優勝。同選手は11月のJLPGA最終プロテストにも合格している。
