菅楓華ら20歳の同級生3人は、スマホの自撮りも超一流!? 何度かトライし「お、めっちゃいいじゃん！」「てんさい！」と大喜び
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。JLPGAアワードの会場で同級生の3人がスマホで熱心に自撮りをする姿を動画で投稿した。
【動画】「どうだ！」自慢げに自撮り写真を披露する荒木優奈
菅楓華、荒木優奈、入谷響の3人は2005年生まれ、20歳の同級生だ。そして今シーズン、菅は「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で、荒木は「ゴルフ5レディス」で、入谷は「ニチレイレディス」で、嬉しい初優勝を飾っている。3人は荒木が持つスマホに向かってピース。この時は自撮り用のインカメラを使っていたが、撮影した荒木はすぐに「これは？ 0.5（倍ズーム）やってみる？」と2人に声をかける。今度はメインカメラを使い広角モードで撮影。画面を確認できないものの、そこは手慣れたもの。横位置で1枚、さらに縦位置でも1枚撮影した。撮ったばかりの写真を見ると3人は「お、めっちゃいいじゃん！」「めっちゃ綺麗！」「てんさい！」と大喜び。JLPGAの取材カメラに視線を向けると、荒木は「どうだ！」とスマホを突き出すようにして、撮ったばかりの写真を披露してみせた。投稿でもその写真はしっかりと公開。そして最後まで3人の笑い声が絶えることの無い、楽しい動画に仕上がっていた。
