オリラジ中田の妻＆3児のママ・福田萌、“難関”国家資格に合格 「賃貸不動産経営管理士」合格率は29.5％
オリエンタルラジオ・中田敦彦の妻で、3児のママでもあるタレント・福田萌（40）が25日、自身のインスタグラムを更新し、国家資格「賃貸不動産経営管理士」合格を報告した。
【写真】「3人のお子さんがいるとは思えない」水着姿で“美スタイル”まぶしい福田萌
インスタグラムのストーリーズで、ガッツポーズの写真とともに「賃貸不動産経営管理士、合格してました!! 私にもサンタが来ました!!」と喜び。
賃貸不動産経営管理士は、オーナーから受託した不動産の管理・運営を専門とする国家資格。難関とされる。
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会は同日、令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果概要を発表。それによると、受験者数は3万1792人、合格者数は9370人で、合格率は29.5％だった。
