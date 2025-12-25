3児の母・小倉優子、ママ友と作ったクリスマス料理披露「美味しそう」「お店みたい」「ステキ過ぎ」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。ママ友と作ったというクリスマスにぴったりの料理を披露した。
【写真】「お店みたい」「美味しそう」小倉優子が披露したママ友と作った“クリスマス料理”
小倉は「ママ友とシュトーレンとフォカッチャを焼きに行きました」と報告。投稿された写真には、粉糖が美しくまぶされた本格的なシュトーレンと、ふっくらと焼き上がったフォカッチャ、そして彩り豊かなビーフシチューが並ぶ華やかな食卓が収められている。
この集まりは定期的に行われているようで、「月に一回集まってパンを焼きながら、ず〜っと話が止まらない会です笑」と、育児や仕事の合間のリフレッシュタイムを楽しんでいる様子。「お昼だからノンアルコールで乾杯」と、多忙な日々の中でのささやかな贅沢をつづった。
コメント欄には「えっ！ここはホテルか？」「美味しそう」「お店みたい」「ステキ過ぎ」「幸せな時間ですね〜」「料理上手」などの声が多数寄せられている。
