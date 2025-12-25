東京2025世界陸上、男子3000m障害で8位入賞を果たした三浦龍司（23、SUBARU）が25日、所属先のSUBARUのチームメイトに高級焼肉弁当をプレゼントした。

【写真で見る】三浦龍司がサンタに、チームメイトにクリスマスプレゼント「ニューイヤー勝てるように」

三浦は10月の『オールスター感謝祭’25秋』で世界陸上チームとして、大学の同級生でもある村竹ラシッド（23、JAL）とともに番組名物“プレッシャーアーチェリー”に挑戦し、見事優勝。優勝賞品として“高級焼肉弁当100人分”をゲットした。

元日のニューイヤー駅伝が迫る中、クリスマスの日にそのお弁当を仲間と堪能することに。サンタクロースの恰好をした三浦が仲間が待つ部屋に向かい「メリークリスマス！」とサプライズで登場。

「高級焼肉をプレゼントします。一年いい子だった人にはお弁当を渡せるということなので（笑）」と切り出した“三浦サンタ”。「お利口だったでしょ？」と確認する場面もあり、和気あいあいとした雰囲気の中で“三浦サンタ”からお弁当が手渡しされた。

最後は「自分にメリークリスマス！」とつぶやき、焼肉弁当をペロリ。あっという間に食べ終わると「ニューイヤーに向けて、みんなでご飯一緒に食べるのもなかなか少なくなってくるので、今回の食事がニューイヤーに向けての勝負飯になれば嬉しいです。みんなで一緒にニューイヤーを勝てるように頑張りましょう」とメンバーに気合を注入した。



前回大会、チームは5位で初出場の三浦は1区（12.3キロ）を走り、区間3位だった。「（区間トップまで）もうちょっとだったので悔しい」と振り返った三浦は、「今回はしっかりと区間賞を取っていきたいですし、どの区間だったとしても、そういった走りがチームの勢いに繋がるので」と意気込みを語った。