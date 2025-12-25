鈴木福くんが“服さん”にイメチェン!? 三井アウトレットパーク最大級セールの新WEB CMで
三井アウトレットパークが12月26日から、半期に一度の最大級のセール「MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」を開催する。同セールにあわせて、俳優・鈴木福さんを起用した新WEB CM「鈴木福 イメチェン編」が、12月25日から公開された。
三井アウトレットパークでは期間限定で、鈴木福さんとデートができるシミュレーションゲームが全国14施設に登場。また三井アウトレットパーク公式Xでは、鈴木福さん描き下ろしイラスト入り福袋が当たるプレゼントキャンペーンなどの連動企画も実施する。
鈴木福さんは、同CMの見どころについて、「普段の僕とは違う姿に“イメチェン”するところです。三井アウトレットパークでお買い物をしてチェンジした姿、そのビフォーアフターにぜひ注目していただきたいです」とコメント。
セール期間は12月26日から2026年1月18日まで。開催施設は三井アウトレットパーク全国14施設(札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷)。
