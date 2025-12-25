メ～テレ（名古屋テレビ）

1年の間でも特に年末は慌ただしく、つい子どもから目を離してしまうことがあるかも知れません。たとえ室内でも、子どもにとっては思わぬ所に危険が潜んでいます。

年末年始は、自宅とは勝手が違う帰省先などで、ふとした拍子に子どもが電気コードを引っかけるなど、思いもよらないことでけがをすることがあります。

製品評価技術基盤機構(NITE)によりますと、2020年から2024年までに、電化製品やおもちゃなどが原因で3歳未満の子どもがけがをした事故は47件。

そのうち8割の38件が、屋内で発生しています。

特におうち時間が増える冬。1月が1年のうちで最も多くなっています。

熱湯が入った容器を倒してしまう、蒸気に思わず手を伸ばしてしまう…。

大掃除や来客などで子どもから目を離しがちな年末年始は、特に子どもの何気ない行動にも注意が必要です。

子どもの手が届かない場所に置いておくなどの工夫や、子どもに危険性を伝えておくことも必要です。

危険なのは家電だけではなく…間違えておもちゃなどを口に入れてしまう誤飲も注意が必要です。

保護者が見守っていても、対処が間に合わないケースも多くあります。

子どもをおもちゃで遊ばせる前に、保護者が外れやすい部品がないかなど、事前にチェックすることが大切だということです。