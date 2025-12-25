テニスの４大大会開幕戦、全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）は、２０２６年１月１８日に本戦が開幕する。連日生中継を予定しているＷＯＷＯＷは、１２日に始まる同大会の予選も生中継することを２５日、明らかにした。ＷＯＷＯＷが４大大会の予選を中継するのは、２０１７年ウィンブルドン以来だという。予選は１２〜１５日の４日間、行われる。

ＷＯＷＯＷが中継を決めたのも、多くの日本選手が予選に出場予定だからだ。特に、日本男子を引っ張ってきた元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）、ツアー３勝を挙げている西岡良仁（ミキハウス）らが出場予定で、その復活ぶりに注目が集まる。

錦織が４大大会の予選に出場するのは、２０１０年全米以来となる。当時の全米では予選３試合を勝ち抜き、本戦でも３回戦に進出した。全豪の予選となると、初めての経験だ。西岡も、４大大会の予選は、２０１６年ウィンブルドン以来９年ぶりだ。

予選３試合を勝ち上がるのは、本戦で１回勝つよりも難しいと言われる。そのタフな闘いに、エントリーの時点では、日本男子５人、日本女子３人が挑む。