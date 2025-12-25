(C)A.S.O./Charly López

J SPORTSは、2026シーズンにおける海外サイクルロードレースの放送・配信ラインナップを発表した。ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャのグランツール全ステージをはじめ、UCI世界選手権ロード、さらにミラノ～サンレモなど“モニュメント”と呼ばれる5大クラシックを全レース生中継する。

放送に加え、動画配信サービス「J SPORTSオンデマンド」でも配信する。

(C)La Presse

2026シーズンの中継は、1月20日開幕のツアー・ダウンアンダーからスタート。初日は無料放送／無料配信で届ける。欧州ロードが本格開幕する3月以降は、春のクラシックレースを中心に注目レースを多数編成。

注目のグランツール3大会は、全ステージを生中継＆LIVE配信する。

加えて、毎月1～2番組を厳選し、無料放送および「J SPORTSオンデマンド」で無料配信する予定。

(C)Unipublic/Cxcling/Naike Ereñozaga

また、優勝予想サービス「サイクル誰クル？」も開催。グランツールやワンデークラシックを中心に主要レースで実施し、年間総合表彰やレースごとの表彰を予定する。

さらに「J SPORTSオンデマンド」では、2月1日から2月28日までの期間限定で「サイクルロードレース年間パック」を販売。9か月分の料金で12か月視聴できる特別プランで、価格は年額23,220円(U25割は適用外)。

購入者向け特典として、抽選で選手直筆サイン入りジャージ／チェキが当たる企画や、購入者全員にJ SPORTSオンラインショップで使える4,500円分のお買物券プレゼントも用意する。

2026シーズン放送・配信予定のレース一覧