株式会社ベビーカレンダー（本社：東京・渋谷区）が運営する生活総合情報メディア「ヨムーノ」は２５日、３０〜５９歳の子どもがいる既婚女性１５８人を対象に「年末年始の帰省」に関するアンケート調査（今月実施）の結果を発表。４割弱が「帰省する予定はない」とし、義実家への帰省は約４割が「楽しみ」とする一方、約３人に１人が「気が重い」と答えたとした。主な調査結果は以下の通り。

＜Ｑ＞義実家への帰省は楽しみですか？

・とても楽しみ：１６．９％

・どちらかというと楽しみ：２６．８％

・どちらでもない：２５．４％

・どちらかというと気が重い：１６．９％

・とても気が重い：１４．０％

同メディアは「『とても楽しみ』『どちらかというと楽しみ』を合わせると４３．７％が義実家への帰省を楽しみにしていることが分かりました。反対に『どちらかというと気が重い』『とても気が重い』の合計は３０．９％と、約３人に１人が義実家への帰省は『気が重い』と感じていました」としている。

【義実家への帰省…「気が重い」理由】（アンケートの声より一部抜粋）

・義両親に気をつかうのと、旅費がかなりかかるため（３９歳）

・自分の分からない地元話が多く、気を遣うため（５９歳）

・家が狭く泊まるスペースがないのに、泊まらせたがる。その割に交通費をくれないから（４２歳）

＜Ｑ＞年末年始に「セパレート帰省」をしたことはありますか？

・今年の年末年始は「セパレート帰省する予定」：１２．０％

・今年は「セパレート帰省」する予定はないが、今までにしたことがある：１４．６％

・今まで「セパレート帰省」しｒたことはないが、したいと思う：３７．３％

・「セパレート帰省」はしたくない：３２．９％

・その他：３．２％

同メディアは「夫婦が別々に実家へ帰省する「セパレート帰省」については、『今年の年末年始はセパレート帰省する予定』『今年はセパレート帰省する予定はないが、今までにしたことがある』を合わせると、約４人に１人が実際にセパレート帰省を実行していることが分かりました。さらに『今までセパレート帰省したことはないが、してみたいと思う』を含めると、６３．９％セパレート帰省に前向きな姿勢を示すという結果に。家族の在り方の多様化が、帰省スタイルにも表れているようです」としている。

【「セパレート帰省」経験者に聞く、その理由は？】（アンケートの声より一部抜粋）

・親が年をとって、子ども（孫）たちも毎回ついてこなくなったため、それぞれがそれぞれの親の面倒を見に行っています（４７歳）

・家に愛犬を残すことになるため、交互に帰省して残った方は犬と過ごします（４０歳）

・それぞれの親と、気兼ねなく過ごせる時間になるので（３６歳）