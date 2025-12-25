外国人問題や不登校問題にも取り組み…お弁当の提供が不登校の学生が外に出るきっかけに 共感を産むことの重要性とは【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.46】

外国人問題や不登校問題にも取り組み…お弁当の提供が不登校の学生が外に出るきっかけに 共感を産むことの重要性とは【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.46】