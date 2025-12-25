ゆりやんレトリィバァ初監督作『禍禍女』観客騒然「ヤバい」「天才」リアクション映像＆場面写真解禁
芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど多方面で活躍してきたゆりやんレトリィバァの映画監督デビュー作『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開）の特別映像と場面写真が解禁となった。
【動画】『禍禍女』観客のリアクション特別映像
本作の企画は、2021年にテレビ番組で「次に挑戦したいことは映画監督」と語るゆりやんの姿を目にしたプロデューサーが直接コンタクトを取ったことから始まった。撮影までの約1年、プロデューサーはゆりやんと頻繁に会い、恋愛話を聞き続けたという。その過程で浮かび上がった“恋”へのリアルな感情が、本作の核となっている。
監督デビューの発表は、2024年のカンヌ国際映画祭開催期間中にカンヌの地で行われ、大きな話題を呼んだ。昨年夏に撮影、今年夏に完成した『禍禍女』は、その後、世界各国の映画祭を席巻。22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、第45回ハワイ国際映画祭では「ハレクラニ・ヴァンガード・アワード」を受賞。さらに、第54回モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭で観客賞、第8回モンスターズ・ファンタスティック映画祭で最優秀作品賞を受賞し、台湾で開催された第62回台北金馬国際映画祭では、日本人監督として史上初となる「NETPAC賞」に輝いた。
公開された特別映像に映っているのは、本作を鑑賞した人たちのリアルな反応。耳を塞ぎ、スクリーンから目をそらすほど怯える人がいれば、思わず笑みを浮かべる人、隣の友人と顔を見合わせて言葉を失う人、さらには涙を流す観客の姿も捉えられている。
上映後には、「ヤバい面白い」「一気に引き込まれた」「裏の顔を見た」「これが本性か」といった声が続出。「“天才”だと思った」「起承転転転転結みたい」「人が一番怖い」「狂気的」「純愛的」「共感できる部分がある」「リアルな恋愛観」「新時代の映画」といった多様な感想が飛び交い、本作が放つ“狂気”と“純愛”の両面が観る者の心を強く揺さぶっていることがうかがえる。
あわせて、場面写真7点も一挙解禁。舌を出した摩訶不思議な銅像に熱いハグをする上原早苗（南沙良）、増村宏（前田旺志郎）と望月瑠美（アオイヤマダ）の遊園地デート、嵐の前触れのように無表情で見つめ合う早苗と瑠美の姿など、静と狂気が同居するカットが並ぶ。
「スキ、スキ、スキ、スキ…」と不気味に殴り書きされた部屋に佇む寺本唯（高石あかり※高＝はしごだか）と安田明人（九条ジョー）の姿に加え、鈴木福、斎藤工、田中麗奈らの登場シーンも明らかになった。写真からも、物語に張り詰める異様な空気が伝わってくる。
さらに、本作のテーマが“スキになられたら終わり”という存在・禍禍女であることから、怖い話投稿サイト「本当にあった怖い話」とのコラボ企画も実現。12月25日から年明け1月9日まで、「禍禍女にまつわる話」を募集し、抽選でムビチケが当たるキャンペーンを実施するほか、投稿作品にキャストやスタッフからコメントが寄せられる可能性もあるという。出演キャストが実際に聞いた“禍禍女エピソード”を投稿する連動企画も予定されている。
【動画】『禍禍女』観客のリアクション特別映像
本作の企画は、2021年にテレビ番組で「次に挑戦したいことは映画監督」と語るゆりやんの姿を目にしたプロデューサーが直接コンタクトを取ったことから始まった。撮影までの約1年、プロデューサーはゆりやんと頻繁に会い、恋愛話を聞き続けたという。その過程で浮かび上がった“恋”へのリアルな感情が、本作の核となっている。
公開された特別映像に映っているのは、本作を鑑賞した人たちのリアルな反応。耳を塞ぎ、スクリーンから目をそらすほど怯える人がいれば、思わず笑みを浮かべる人、隣の友人と顔を見合わせて言葉を失う人、さらには涙を流す観客の姿も捉えられている。
上映後には、「ヤバい面白い」「一気に引き込まれた」「裏の顔を見た」「これが本性か」といった声が続出。「“天才”だと思った」「起承転転転転結みたい」「人が一番怖い」「狂気的」「純愛的」「共感できる部分がある」「リアルな恋愛観」「新時代の映画」といった多様な感想が飛び交い、本作が放つ“狂気”と“純愛”の両面が観る者の心を強く揺さぶっていることがうかがえる。
あわせて、場面写真7点も一挙解禁。舌を出した摩訶不思議な銅像に熱いハグをする上原早苗（南沙良）、増村宏（前田旺志郎）と望月瑠美（アオイヤマダ）の遊園地デート、嵐の前触れのように無表情で見つめ合う早苗と瑠美の姿など、静と狂気が同居するカットが並ぶ。
「スキ、スキ、スキ、スキ…」と不気味に殴り書きされた部屋に佇む寺本唯（高石あかり※高＝はしごだか）と安田明人（九条ジョー）の姿に加え、鈴木福、斎藤工、田中麗奈らの登場シーンも明らかになった。写真からも、物語に張り詰める異様な空気が伝わってくる。
さらに、本作のテーマが“スキになられたら終わり”という存在・禍禍女であることから、怖い話投稿サイト「本当にあった怖い話」とのコラボ企画も実現。12月25日から年明け1月9日まで、「禍禍女にまつわる話」を募集し、抽選でムビチケが当たるキャンペーンを実施するほか、投稿作品にキャストやスタッフからコメントが寄せられる可能性もあるという。出演キャストが実際に聞いた“禍禍女エピソード”を投稿する連動企画も予定されている。