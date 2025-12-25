ももクロ・玉井詩織は「世が世なら詐欺師」？ 東京03・飯塚が手玉に取られたエピソードを明かす

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃791は、新企画「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆かなこの奇妙な買い物

「クイズ！あの人に聞きました」では、ももクロのことをよく知る関係者にアンケートを実施。その答えをメンバー自ら当てていく。今回のアンケートは、司会の東京03・飯塚悟志に聞いた「ももクロメンバーに対して『こいつヤベェ奴だな』と感じたことは？」。

まずは百田夏菜子。メンバーそれぞれが百田の“ヤベェ”エピソードを答える。大晦日恒例の『ももいろ歌合戦』では、キダ・タローを「関西の重鎮」と紹介すべき場面で「関西の珍獣」と言ったり、みんなで声を合わせるべきだったのにひとりで言ったり、めちゃくちゃだったそう。

百田も自ら失敗エピソードを明かす。日本武道館で行われた「ドリフ×ももクロ」のイベント内で飯塚と伝説のコント『テンポーズ』を披露したときのこと。

「さんざん練習してサトシもけっこう厳しくて、みんなで成功させようねって言ったのに、一発目のセリフで私が噛んだ瞬間」。

これには飯塚もコント師のスイッチが入り、「答えは違うけど、思い出したらムカついてきた！ あんないいコントを、あんなつぶし方ないわ！」と怒りがよみがえってしまった。

気になる正解は、東京03の単独ライブに来た百田の差し入れの紙袋の中に「全然関係ない別件のスーパーのレシートが入ってた」。しかもその内容は「生卵、バナナ、ゆで卵」という奇妙なラインナップであった。

◆世が世ならしおりんは…

続いては玉井詩織の「ヤベェ奴」エピソードだ。ここで佐々木彩夏が「頭の回転が速い、頼りになる」と言うと、飯塚が「違います！ 思ってないです！」と応じ、玉井をイジるくだりが生まれる。

高城れにが「コント中の間の取り方がうまい」と言えば「うまくない！」、百田が「脚、長っがぁ」と言えば「そんな目で見たことない！」と言いきる飯塚。

ここで佐々木が「（玉井の）写真集がかわいかった」と振ると、当然飯塚は「かわいくない！」と言う。飯塚も「『かわいくない』を引き出そうとしなかった？ あいつヤバくない？」と佐々木の悪だくみをツッコむ。

玉井がさんざんイジられた末、飯塚が明かした正解は、玉井に手玉に取られた話だ。舞台で共演した際、飯塚が楽屋に入ると、机の上にももクロのペンケースが。そこには「サトシへ」とサインが書かれていたという。

玉井に「使って〜♡」と言われ、「恥ずかしくてしょうがねぇわ」と拒否した飯塚だが、玉井に「中、見た？」と言われ慌てて開くと…結局何もなかったというのだ。

何か仕込まれていると、図らずも期待してしまっていた飯塚。この件ですっかり玉井の手のひらの上で転がされた飯塚は、それからというもの玉井のことを「世が世なら国際的な詐欺師」と思っているそうで、「玉井さん怖いのよ。信用してないの」と明かすのだった。

◆あーりん「やるでしょうね、私なら」

続いては佐々木彩夏だ。「収録中に靴下脱いで、裸足になってる」「仲が深まってない芸人さんにもどストレートに言う」など佐々木らしいエピソードが暴露されたが、正解は「（佐々木に）思いっきり殴られた」。

事件が起きたのは、2016年のソロコンサートで使われたアニメのアフレコ現場。殴られるシーンでリアクションを取りやすくするため飯塚が「ちょこっと殴ってもらってもいいですか？」と頼んだところ、佐々木は手加減なしに思いっきり何発も肩パンを食らわせたのだ。

佐々木は覚えてないにもかかわらず、「やるでしょうね、私なら」と笑い飛ばす。

最後は高城れにのエピソードだが、さっそくメンバーから「全部」と口々にイジられる。「なんでよ。常識人だから、こう見えて！」「意外と作法とかちゃんとしてる」と高城は反発。

しかし、その後に出てくるエピソードも「100℃のお湯を飲んでる」（本人いわく猫舌の逆で、ヤケドしても大丈夫）や「サトシに対して『最近奥さんといつチューしたの？』とか聞く」と、ヤバい話ばかり。

最後に明かされた正解は、「ベビースターラーメンを口いっぱいに頬張って口の中を（飯塚に）見せてきた」だった。「なにが『作法はできてます』だよ！」と飯塚がツッコみ、美しいオチがついたのだった。